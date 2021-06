Grünen-Chefin Baerbock hat größeren diplomatischen Druck auf Ungarn gefordert, um die Einhaltung von Grundrechten in dem Land durchzusetzen.

Eine Diskussion über einen Austritt Ungarns aus der Europäischen Union lehnt sie ab. Statt Austrittsdebatten zu führen, brauche es jetzt die konsequente Durchsetzung von EU-Recht, sagte sie der Nachrichtenagentur AFP. Auch Frankreichs Präsident Macron betonte, man sollte Ungarn in der EU behalten.



Mit seinem Gesetz zur Einschränkung von Informationen über Homosexualität und Transgender hatte das Land beim EU-Gipfel massive Kritik auf sich gezogen. Der niederländische Regierungschef Rutte stellte die Mitgliedschaft Ungarns in der EU in Frage. Die EU sei auch eine Wertegemeinschaft, betonte Rutte.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.