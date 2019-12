Das Bundeskabinett will heute in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr das Verbot sogenannter Konversionstherapien auf den Weg bringen.

Dabei geht es um Methoden zur vermeintlichen Therapie von Homosexuellen. Den Plänen von Gesundheitsminister Spahn zufolge sind bei Verstößen gegen das Verbot Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr geplant. Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die nach dem Arzt und Mitbegründer der ersten deutschen Homosexuellenbewegung, Hirschfeld, benannt ist, geht davon aus, dass solche Therapien hierzulande immer noch in Tausenden Fällen angewendet werden.