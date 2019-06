In Istanbul hat die Polizei Tränengas gegen die Teilnehmer einer Kundgebung für die Rechte von Homosexuellen und Transgender eingesetzt.

Trotz eines Demonstrationsverbotes hatten sich mehrere hundert Menschen in der Innenstadt versammelt. Menschenrechtler kritisieren in der Türkei eine weit verbreitete Diskriminierung von Schwulen und Lesben.



In New York wurden heute zum sogenannten "Pride March" mehrere Millionen Menschen erwartet. Sie wollen fünfzig Jahre nach den Zusammenstößen in der Christopher Street für die Gleichberechtigung aller Liebes- und Lebensformen demonstrieren. Im Juni 1969 hatten sich in New York Besucher der Schwulenbar "Stonewall Inn" gegen willkürliche Kontrollen und Schikanen gewehrt.