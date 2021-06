Das ungarische Homosexuellen-Gesetz ist auf deutliche Kritik von Bundeskanzlerin Merkel und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gestoßen.

Merkel sagte in ihrer letzten Regierungsbefragung im Bundestag, sie halte die Bestimmung für falsch und mit ihrer Vorstellung von Politik für nicht vereinbar. Wenn die Aufklärung über homosexuelle Partnerschaften eingeschränkt werde, betreffe dies auch die Freiheit von Bildung. Die Kanzlerin wollte ihre Äußerungen jedoch nicht als Grundsatzkritik an Ungarn verstanden wissen.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bezeichnete das ungarische Gesetz zur Einschränkung von Informationen über Homosexualität als Schande. Es diskriminiere Menschen und verstoße gegen die Werte der Europäischen Union, sagte von der Leyen in Brüssel. Man werde in einem Brief an die Regierung in Budapest die rechtlichen Bedenken zum Ausdruck bringen.



Das vom ungarischen Parlament verabschiedete Gesetz untersagt es, Jugendlichen Informationen über Homosexualität und Transgender zugänglich zu machen. Ungarns Regierungschef Orban bestritt unterdessen, dass sich das Gesetz gegen Homosexuelle richte und Minderheiten diskriminiere. Die Aufklärung heranwachsender Kinder gehöre ins Elternhaus. Man schütze diese Aufgabe der Eltern, betonte Orban.



Aus Protest gegen das Gesetz wollte die Stadt München Mittwochabend beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn das Stadion in Regenbogenfarben beleuchten. Die UEFA untersagte das mit Verweis auf ihre Statuten. Bundesaußenminister Maas bezeichnete die Entscheidung der UEFA als falsches Signal. Auf Twitter schrieb der SPD-Politiker, es stimme, dass es auf dem Fußballplatz nicht um Politik gehe. Allerdings gehe es um Menschen, Fairness und Toleranz. Maas zeigte sich offen für andere Formen der Solidarität. Man könne heute zum Glück trotzdem Farbe bekennen – im Stadion und außerhalb, betonte Maas.

