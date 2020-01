In Honduras haben sich erneut etwa 1.000 Menschen aus Mittelamerika in Richtung USA aufgemacht.

Medienberichten zufolge fliehen die Migranten vor Armut und Gewalt in ihren Ländern. Auf dem mehr als 2.000 Kilometer langen Weg müssen sie Guatemala und Mexiko durchqueren. Die beiden Länder haben sich auf Druck der USA bereit erklärt, die Migration einzudämmen und Menschen zurückzunehmen, wenn diese über ihr Territorium in die USA eingereist sind.



Bereits 2018 hatten tausende Menschen versucht, in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Die meisten mussten in ihre Heimatländer zurückkehren, da es ihnen nicht gelang, die Grenze zu überqueren.