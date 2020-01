Mehr als 1.000 Menschen aus Honduras haben haben auf ihrem Weg in Richtung USA die Grenze nach Guatemala durchbrochen.

Korrespondentenberichten zufolge überwanden sie eine Polizeisperre an einem Grenzübergang und betraten ohne Registrierung das Nachbarland. Die Migranten fliehen nach eigenen Angaben vor Armut und Gewalt. Guatemala und Mexiko haben sich auf Druck der USA bereit erklärt, die Migration einzudämmen und Menschen zurückzunehmen, wenn diese über ihr Territorium in die USA einreisen.



Bereits 2018 hatten tausende Menschen aus Mittelamerika versucht, in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Die meisten mussten in ihre Heimatländer zurückkehren, da es ihnen nicht gelang, die Grenze zu überqueren.