Bei neuen Kämpfen zwischen rivalisierenden Gruppen in einem Gefängnis sind in Honduras mindestens 18 Menschen getötet worden.

Die Häftlinge hätten sich mit Schusswaffen, Messern und Macheten gegenseitig angegriffen, teilte ein Armeesprecher mit. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt El Porvenir im Zentrum des Landes.



Bereits in der Nacht zum Samstag waren in einem anderen Gefängnis in Honduras Kämpfe zwischen Häftlingen ausgebrochen. Dabei kamen ebenfalls mindestens 18 Menschen ums Leben.



Die Haftanstalten in dem zentralamerikanischen Land sind deutlich überbelegt. Aus Protest gegen die schlechten Bedingungen kommt es immer wieder zu Gewalt.