In einem Gefängnis in der Hafenstadt Tela in Honduras sind 18 Menschen bei Kämpfen rivalisierender Gruppen getötet worden.

Nach Medienberichten erlitten 16 weitere Personen Verletzungen. - Der Präsident von Honduras, Hernández, hatte erst vor wenigen Tagen einen Notstand im Strafvollzugssystem des mittelamerikanischen Landes ausgerufen. Hintergrund sind wiederholte Fälle tödlicher Gewalt durch Banden in den Gefängnissen. Hernández übertrug deshalb Polizei und Armee die Kontrolle über die landesweit 27 Haftanstalten, die mit rund 21.000 Insassen stark überbelegt sind. Es kommt immer wieder zu Revolten, auch aus Protest gegen die schlechten Haftbedingungen.