Forderung Chinas erfüllt

Die honduranische Nationalfahne: Das mittelamerikanische Land hat die Beziehungen zu Taiwan auf Verlangen Chinas abgebrochen. (picture alliance / Zoonar / Valerio Rosati)

Wie ein Sprecher des Außenministeriums mitteilte, erfüllt die Regierung in Tegucigalpa damit eine Forderung Chinas, das Taiwan als Teil des eigenen Staatsgebiets betrachtet. Honduras erkenne fortan Peking als einzigen legitimen Repräsentanten für ganz China an, hieß es weiter. Das mittelamerikanische Land hatte den Schritt vor wenigen Tagen angekündigt. Honduras will vor allem aus wirtschaftlichen Gründen Beziehungen zu China aufnehmen. Mit ihrer Ein-China-Doktrin erlaubt die kommunistische Führung in Peking keinem Land, Beziehungen sowohl mit der Volksrepublik als auch mit Taiwan zu pflegen. Auch Deutschland unterhält nur eine inoffizielle Vertretung in der Hauptstadt Taipeh.

