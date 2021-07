Mehr als fünf Jahre nach dem Mord an der honduranischen Umweltschützerin Berta Cáceres ist ein weiterer Verantwortlicher schuldig gesprochen worden.

Das Oberste Gericht des Landes sah es als erwiesen an, dass der ehemalige Direktor des Desa-Konzerns als Hintermann an der Tat beteiligt war. Das Strafmaß soll am 3. August bekanntgegeben werden. Im Dezember 2019 waren bereits sieben an dem Mord Beteiligte zu bis zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt worden, darunter zwei hochrangige Mitarbeiter von Desa.



Cáceres war im März 2016 in ihrem Haus ermordet worden. Sie leitete die indigene Organisation COPINH, die sich unter anderem gegen den Bau des Wasserkraftwerkes Agua Zarka der Firma Desa zur Wehr setzte. Der Mord erregte international Aufsehen. Die deutsche Firma Voith stellte nach dem Anschlag ihre Lieferungen für den Kraftwerksbau ein.

