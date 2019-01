In Honduras haben sich erneut hunderte Menschen auf den Weg in Richtung USA gemacht.

Medienberichten zufolge begründeten sie ihre Entscheidung mit der Gewalt im Land. Man suche Schutz in den Vereinigten Staaten. Experten gehen davon aus, dass sich auch dieser Karawane tausende Menschen anschließen werden.



In den vergangenen drei Monaten zogen mehr als 10.000 Menschen aus Honduras, El Salvador und Guatemala in mehreren Wellen an die US-Grenze. Viele warten bis heute darauf, einreisen zu können, andere halten sich in Mexiko auf oder sind in ihre Heimat zurückgekehrt. US-Präsident Trump drohte den mittelamerikanischen Ländern mit dem Entzug von Hilfsgeldern, sollten sie nichts gegen die Karawanen unternehmen.