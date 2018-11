Ein Gericht in Honduras hat sieben Männer des Mordes an der Umweltschützerin Berta Cáceres für schuldig befunden.

Den Verurteilten drohen bis zu 30 Jahre Haft. Das Strafmaß soll im Januar verkündet werden. Die Aktivistin hatte wegen ihres Widerstands gegen ein Wasserkraftwerk Todesdrohungen bekommen. Sie war im März 2016 erschossen in ihrem Haus in La Esperanza aufgefunden worden. Der mutmaßliche Drahtzieher der Tat sitzt noch in Untersuchungshaft. Er war Exekutivpräsident der Firma Desa, die das Dammprojekt betreute. Die Ermordung der Umweltschützerin rief international Betroffenheit hervor.