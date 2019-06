In Honduras sind bei Protesten gegen Präsident Hernández mindestens zwei Menschen erschossen worden.

20 weitere Demonstranten wurden verletzt, als Polizisten und Soldaten Straßenblockaden in der Hauptstadt Tegucigalpa auflösten. In dem mittelamerikanischen Land waren erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen, um den Rücktritt des Präsidenten zu fordern.



Die Proteste dauern bereits seit Wochen und richten sich vorrangig gegen die Gesundheits- und Bildungsreformen der Regierung. Ärzte und Lehrer werfen Hernández vor, er wolle Medizin und Bildung privatisieren. Auch Lastwagenfahrer und Polizisten protestieren in Honduras: Sie klagen über zahlreiche Überstunden, seit Hernández im Amt ist.