In Honduras hat es bei Protesten gegen die Regierung erneut Verletzte gegeben.

Nach Angaben einer Ärztin in der Haupstadt Tegucigalpa wurden mindestens fünf Studenten angeschossen. Zwei Soldaten erlitten nach Angaben der Behörden Verbrennungen durch Molotow-Cocktails. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, rund 2.000 Studenten hätten eine Straße nahe dem Universitätsgelände blockiert. Die Polizei sei mit Tränengas gegen die Menschen vorgegangen und mit Steinen beworfen worden.



Die Proteste in Honduras richten sich gegen Gesundheits- und Bildungsreformen der Regierung. In der vergangenen Woche wurden dabei drei Menschen getötet.