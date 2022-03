Honduras' ehemaliger Präsident Juan Orlando Hernández soll 500 Tonnen Kokain geschmuggelt haben. (picture alliance/dpa/Foto: Libor Sojka)

Dort drohen Hernández ein Verfahren wegen Verwicklung in den internationalen Drogenhandel und lebenslange Haft. Der 53-Jährige hatte sich im Februar der Polizei gestellt. Er soll rund 500 Tonnen Kokain geschmuggelt haben.

Die US-Justiz wirft ihm vor, fast 20 Jahre lang in großangelegte Drogengeschäfte verwickelt gewesen zu sein. Hernández habe von Drogenhändlern in Honduras, Mexiko und weiteren Ländern Bestechungs- und Schmiergelder in Millionenhöhe erhalten. Im Gegenzug habe er die Drogenkartelle vor Ermittlungen, Verhaftung und Auslieferung geschützt.

Hernández bestreitet die Vorwürfe und sprach von Racheaktionen.

