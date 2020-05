In Hongkong hat die Polizei bei Protesten gegen das sogenannte Sicherheitsgesetz rund 300 Demonstranten festgenommen.

Bereitschaftspolizisten setzten Pfefferspray ein, um die Menge zu vertreiben, und räumten Straßenblockaden im Finanzviertel. Die kürzlich vorgelegten Pläne der Führung in Peking haben die Massenproteste gegen die Regierung in der Sonderverwaltungszone wiederbelebt. Die Menschen in Hongkong fürchten den Verlust von bürgerlichen Freiheiten. Ursprünglich wollten die Demonstranten sich vor dem Parlamentsgebäude versammeln, in dem ein Gesetz beraten werden sollte, das Respektlosigkeit gegenüber der chinesischen Nationalhymne unter Strafe stellt. Hunderte Polizisten riegelten das Gebäude jedoch ab.