Der internationale Flughafen in Hongkong hat wegen der anhaltenden Demonstrationen sämtliche Abflüge für heute gestrichen.

Das teilte der Betreiber mit. Mehr als 5.000 Menschen kamen laut Polizei in der Abflug- und der Ankunftshalle zusammen, um gegen die Regierung und Polizeigewalt zu demonstrieren. Es ist der vierte Tag in Folge, an dem die Menschen im Flughafen protestieren.



Seit Juni kommt es in Hongkong immer wieder zu Demonstrationen. Sie richteten sich zunächst gegen ein umstrittenes Auslieferungsgesetz. Inzwischen haben sich die Proteste ausgeweitet, weil viele Menschen in der chinesischen Sonderverwaltungszone ihre Freiheiten in Gefahr sehen.