Vom internationalen Flughafen in Hongkong soll es nach Angaben der Flughafenaufsicht heute früh ab sechs Uhr Ortszeit wieder Abflüge geben.

Gestern waren alle Flüge gestrichen worden, nachdem mehr als 5.000 Menschen in der Abflug- und der Ankunftshalle zu Demonstrationen zusammen gekommen waren. Sie protestierten den vierten Tag in Folge gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone und gegen Polizeigewalt. Die Regierung in Peking erklärte unterdessen, die Demonstrationen in Hongkong zeigten - so wörtlich - erste Zeichen von Terrorismus.



Die Proteste richteten sich zunächst gegen ein umstrittenes Auslieferungsgesetz. Inzwischen haben sich die Proteste ausgeweitet, weil viele Menschen in Hongkong ihre Freiheiten in Gefahr sehen.