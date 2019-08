In Hongkong ist ein prominenter Anführer der Proteste von 2014 vorzeitig aus der Haft entlassen worden.

Der Juraprofessor Tai kam gegen Kaution frei, wie die Justiz mitteilte. Er dürfe aber Hongkong nicht verlassen. Tai war einer der prominentesten Vertreter der sogenannten Regenschirm-Bewegung, die sich für mehr Demokratie einsetzt. Wegen Störung der öffentlichen Ordnung war er im April zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt worden.



Zuletzt hatte es bei Demonstrationen gegen die Regierung gewaltsame Ausschreitungen und Zusammenstöße mit der Polizei gegeben, auch am internationalen Flughafen der Stadt.



In einem Sportstadion von Shenzhen, nahe der Grenze zu Hongkong, trainierten heute hunderte Sicherheitskräfte der Bewaffneten Volkspolizei. Chinesische Staatsmedien sprachen von einer "Warnung an die Randalierer" in Hongkong.