Kurz vor der Wahl der Hongkonger Bezirksräte hat der Demokratie-Aktivist Joshua Wong die Demonstranten zum gewaltlosen Protest aufgerufen.

Außerdem verlangte er in den Zeitungen der Funke Mediengruppe mehr

internationalen Druck auf China, dem er aggressives Verhalten vorwarf. Die Wahl zu den 18 Bezirksräten ist die erste in Hongkong seit dem Beginn der nun schon Monate währenden Proteste gegen die Regierung. Sie gilt als Anhaltspunkt für das Ausmaß der Unterstützung, die die Demonstranten nach der Eskalation der Gewalt noch in der Bevölkerung finden.