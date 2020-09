Der festgenommene Hongkonger Aktivist Joshua Wong ist gegen Kaution wieder freigelassen worden.

Wong erklärte, seine Festnahme sei politisch motiviert gewesen. Er werde auch künftig Widerstand leisten. Seinem Anwalt zufolge war der 23-Jährige wegen der Teilnahme an einer unerlaubten Demonstration im Oktober vergangenen Jahres festgenommen worden. Weiter hieß es in dem Tweet zu seiner Festnahme er werde zudem beschuldigt, gegen das damals geltende Vermummungsverbot bei Protesten verstoßen zu haben. DenTweet können Sie hier auf Englisch nachlesen.



Wong hatte schon im August gesagt, dass er wegen des neuen sogenannten Sicherheitsgesetzes in Hongkong ständig mit seiner Festnahme rechne. Auch berichtete er von Schikane. So hätten "Peking-treue Gangs" ihn fotografiert.

Sogenanntes "Sicherheitsgesetz" seit Juni

China hatte im Juni das sogenannte Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone verabschiedet. Es richtet sich gegen Aktivitäten, die China als subversiv, separatistisch oder terroristisch ansieht. Hongkongs demokratische Opposition geht davon aus, dass das Gesetz auf sie abzielt. Kritiker sehen in dem Sicherheitsgesetz auch das Ende des seit 1997 verfolgten Grundsatzes "Ein Land, zwei Systeme".



Mehrere bekannte Anhänger der Protestbewegung waren bereits vor einigen Wochen festgenommen und später gegen Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Andere prominente Anhänger der Demokratiebewegung haben Hongkong vorsorglich verlassen.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.