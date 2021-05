Der inhaftierte Hongkonger Demokratie-Aktivist Joshua Wong ist zu einer weiteren Haftstrafe von zehn Monaten verurteilt worden.

Ihm wurde Medienberichten zufolge vorgeworfen, im vergangenen Jahr an einer nicht genehmigten Demonstration teilgenommen zu haben. Die Kundgebung fand anlässlich des Jahrestages der Niederschlagung der Demokratiebewegung in China am 4. Juni 1989 statt. Zusammen mit Wong wurden drei weitere Aktivisten zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt.



Der Richter argumentierte, es habe bei der Demonstration ein potenzielles Risiko von Gewalt gegeben. Mit der Verurteilung wolle man andere von ähnlichen Vergehen abhalten.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.