Der inhaftierte Hongkonger Aktivist Wong rechnet mit einem verstärkten Durchgreifen gegen die Demokratiebewegung in der Sonderverwaltungszone.

China verstärke seinen Griff, und alle Freiheiten und Rechte stünden auf dem Spiel, zitierte ihn die Zeitung "Die Welt". Dabei ziele der Druck Pekings nicht nur auf die Aktivisten in Hongkong, sondern auch auf jene im Exil. Das kommunistische Regime habe erfolgreich einen abschreckenden Effekt erzeugt, selbst in Deutschland. Alle würden gezwungen, sich an chinesische Normen zu halten. Peking bedrohe die Freiheit der Welt, warnte Wong.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.