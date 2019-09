Der Hongkonger Aktivist Joshua Wong ist erneut festgenommen worden.

Wie er selbst über seine Partei mitteilte, wurde er bei der Passkontrolle am Flughafen gestoppt und wegen Verletzung seiner Kautionsauflagen in Gewahrsam genommen. Er komme voraussichtlich morgen wieder frei. Die Polizei in Hongkong war gegenüber der Nachrichtenagentur AFP nicht zu einer Stellungnahme bereit. Nach Abgaben der "Bild"-Zeitung war Wong auf dem Weg nach Berlin zu einer Veranstaltung des Blatts im Bundestag, wo er auch über die Situation in Hongkong sprechen sollte.



In der chinesischen Sonderverwaltungszone selbst kam es nach zunächst friedlichen Demonstrationen von zehntausenden Menschen zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte mehreren Medien zufolge im Stadtzentrum Tränengas ein. Demonstrierende hätten Barrikaden errichtet, mit Pflastersteinen geworfen und Scheiben einer U-Bahn-Station eingeworfen.