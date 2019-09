Der Hongkonger Aktivist Joshua Wong hat seinen Berlin-Besuch beendet und reist weiter nach New York.

Per Twitter bedankte er sich dafür, dass Politiker, Journalisten und andere Menschen in Deutschland den Protesten in Hongkong Beachtung schenkten. Wong war in Berlin von Außenminister Maas empfangen worden, was zu erheblicher Kritik auf Seiten Chinas geführt hatte. In Peking wurde der deutsche Botschafter ins Außenministerium einbestellt. Maas verteidigte seine Begegnung mit Wong und verwies auf die besonderen Rechte, die Hongkong garantiert wurden. Dazu gehöre auch, dass Demonstranten auf der Straße ihre Meinung äußern dürften, so der SPD-Politiker.