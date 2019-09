Aktivisten der Hongkonger Demokratiebewegung werfen der Politik vor, die Sonderverwaltungszone im Süden Chinas in einen "Polizeistaat" zu verwandeln.

Regierungschefin Lam nutze die Polizei für ihren persönlichen Machterhalt, sagte der Aktivist Brian Leung der Nachrichtenagentur AFP. Öffentliche Macht werde missbraucht, um Menschen zum Schweigen zu bringen.



Leung und andere Mitglieder der Hongkonger Demokratiebewegung halten sich im Moment zu einem Besuch in den USA auf. Nach ihren Angaben droht rund 200 Menschen im Zusammenhang mit den Protesten ein Prozess.



Auch gestern kam es in Hongkong wieder zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Heute wollen Aktivisten am Flughafen protestieren. Sie beklagen einen zunehmenden Einfluss der chinesischen Zentralregierung auf Hongkong.