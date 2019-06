Trotz der Zurückstellung des Auslieferungsgesetzes in Hongkong sollen die Proteste dort morgen fortgesetzt werden.

In einer Erklärung der Aktivisten heißt es, Regierungschefin Lam müsse die Vorlage voll und ganz kippen und sich für die potenziell tödliche Polizeigewalt bei Auseinandersetzungen mit Demonstranten entschuldigen.



Lam hatte das Vorgehen der Sicherheitskräfte als notwendig bezeichnet. Sie erklärte zudem, nach zwei Tagen intensiver Überlegungen sei beschlossen worden, den Entwurf auf Eis zu legen. Damit reagiere sie auf die weit verbreitete öffentliche Unzufriedenheit. Allerdings bedeute dies nicht, dass die Sache endgültig erledigt sei, betonte Lam.



Der Gesetzentwurf sollte es den Hongkonger Behörden ermöglichen, Verdächtige für Gerichtsprozesse auch nach China zu überstellen. Von Seiten der Regierung in Peking hieß es, man respektiere und verstehe die Entscheidung der Verantwortlichen in Hongkong.