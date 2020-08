In Hongkong ist die Demokratie-Aktivistin Agnes Chow festgenommen worden.

Dies sei auf Grundlage des umstrittenen neuen chinesischen Sicherheitsgesetzes erfolgt, teilten ihre Unterstützer per Facebook mit. Derzeit geht die Polizei in Hongkong auch massiv gegen Medienvertreter vor. Nach der Festnahme des Herausgebers Jimmy Lai sowie weiterer sechs Mitarbeiter des Verlagshauses wurden heute auch mehrere freie Journalisten in Gewahrsam genommen. Lai ist einer der prominentesten Vertreter der Demokratiebewegung.