Ein Jahr nach Verabschiedung des so genannten Sicherheitsgesetzes in Hongkong hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International heftige Kritik an den dortigen Behörden geübt.

In einem neuen Bericht von Amnesty zur Lage in Honkong heißt es, unter dem Deckmantel der "nationalen Sicherheit" würden in der Millionenmetropole Grundrechte systematisch eingeschränkt und kritische Stimmen kriminalisiert.

Angeprangert werden grundlose Festnahmen, Schikanen und Zensur. In nur einem Jahr sei Hongkong "einem Polizeistaat nahegebracht" worden. Es herrsche ein Klima der Angst.



Das Nationale Sicherheitsgesetz war am 30. Juni vergangenen Jahres vom Ständigen Ausschuss des chinesischen Volkskongresses verabschiedet worden - als Reaktion auf die Massendemonstrationen der Demokratiebewegung. Kritiker hatten seinerzeit schon davor gewarnt, dass es dazu dienen werde, die Opposition in Hongkong mundtot zu machen und die Macht der Kommunistischen Partei zu zementieren.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.