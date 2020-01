Amnesty International hat der Polizei in Hongkong unverhältnismäßige Gewalt gegen Demonstrierende am Neujahrstag vorgeworfen.

Ein Sprecher der Menschenrechtsorganisation sagte in der chinesischen Sonderverwaltungszone, Polizisten hätten die Menschen auf provokante Weise gemaßregelt und ohne Zurückhaltung agiert.



Die Polizei hatte die Auflösung der Proteste gefordert und war mit Tränengas und Pfefferspray gegen die Demonstranten vorgegangen. Mehrere Menschen wurden festgenommen. Zuvor hatten radikale Aktivisten eine Bankfiliale attackiert.



Die ehemalige britische Kronkolonie wurde 1997 an China zurückgegeben und sollte nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" regiert werden. Die Demokratiebewegung sieht dieses Prinzip in Gefahr und fordert mehr Selbstbestimmung. Zudem fordert sie eine unabhängige UNtersuchnung der Polizeieinsätze.