In Hongkong ist der Aktivist Andy Chan festgenommen worden, der für die Unabhängigkeit der chinesischen Sonderverwaltungszone eintritt.

Nach Angaben der Polizei wurde der Mann gemeinsam mit sieben weiteren Personen bei einer Razzia festgenommen. Dabei soll unter anderem eine Benzinbombe gefunden worden sein. Der Gruppe werde der unerlaubte Besitz von Angriffswaffen und Sprengsätzen angelastet, hieß es.



In Hongkong protestieren Demontranten seit geraumer Zeit gegen einen wachsenden Einfluss Chinas in der Sonderverwaltungszone. Wiederholt mündeten die Kundgebungen in gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei.