Hongkongs Regierung beugt sich den monatelangen Protesten der Bevölkerung und nimmt das umstrittene Auslieferungsgesetz zurück. Regierungschefin Lam sagte in einer Video-Ansprache, offiziell werde dies nach der Parlamentseröffnung im Oktober geschehen. Bisher hatte das Gesetz nur auf Eis gelegen.

Lam appellierte an die Demonstranten, mit der Regierung in einen Dialog zu treten. Weitere Provokationen würden Hongkong in eine "angreifbare und gefährliche Lage" bringen. Seit Wochen gibt es Befürchtungen, dass die chinesische Zentralregierung in Peking die Proteste nicht mehr lange dulden wird.

Demokratiebewegung reicht Rücknahme nicht aus

Die Demokratiebewegung will jedoch nicht einlenken. Einer ihrer Anführer sagte, die Rücknahme des Auslieferungsgesetzes komme zu spät und reiche nicht aus. Schon seit längerem fordern die Demonstrierenden auch den Rücktritt der Regierungschefin, eine unabhängige Untersuchung übermäßiger Polizeigewalt, die Freilassung von Festgenommenen und eine Rücknahme des Vorwurfs des "Aufruhrs". Viele setzen sich zudem für weitergehende politische Reformen und freie Wahlen ein.

Offener Brief an Merkel

Die Bundesregierung hat erneut an die Parteien der Hongkonger Proteste appelliert, den Konflikt im Dialog zu lösen. Auf die Bitte eines Aktivisten um Beistand reagierte man zurückhaltend. Kanzlerin Merkel habe den offenen Brief von Joshua Wong über Medien zur Kenntnis genommen, sagte Regierungssprecher Seibert am Mittwoch in Berlin. Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge heißt es in dem Brief: Die Bürger Hongkongs plädierten für demokratische Prinzipien und versuchten, ihr Anliegen einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Wong erinnere auch an die persönliche Geschichte Merkels: Sie sei in der DDR aufgewachsen und habe Erfahrungen aus erster Hand über den Schrecken einer diktatorischen Regierung gemacht. Die Bundeskanzlerin reist am Donnerstag nach China. Am Freitag trifft sie sich mit Ministerpräsident Li.

Baerbock fordert harten Kurs Merkels

Grünen-Chefin Baerbock forderte Merkel vor ihrem Besuch in Peking zu einem harten Kurs gegenüber China auf. Merkel müsse bei ihren Treffen mit der chinesischen Führung klarstellen, dass das Vorgehen Chinas Folgen für die wirtschaftliche Kooperationsbereitschaft Deutschlands habe, sagte Baerbock der "Rheinischen Post". Der Vorsitzende des Petitionsausschusses im Bundestag, Wendt, erklärte, Peking müsse sich zu seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen bekennen. Demnach gelte für Hongkong: ein Land, zwei Systeme. Der CDU-Politiker betonte, er erwarte von Merkel, dass sie bei ihren Gesprächen auch den Umgang mit Protesten thematisiere.