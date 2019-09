Die Proteste in Hongkong sind im Anschluss an eine friedliche Kundgebung erneut in Gewalt umgeschlagen.

Demonstranten errichteten am Abend Straßensperren und setzten Barrikaden in Brand, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Vor einer U-Bahn-Station hätten Aktivisten Feuer gelegt und die Glasfront der Eingangshalle zerstört. Mehrere Menschen seien festgenommen worden. Zuvor waren Tausende Demonstranten friedlich vor das US-Konsulat in Hongkong gezogen, um internationalen Druck auf die chinesische Regierung einzufordern.



Mit den Protesten wehren sich Millionen Menschen in Hongkong seit drei Monaten gegen den Einfluss Chinas auf die Sonderverwaltungszone und die Einschränkung bürgerlicher Freiheiten.