In Hongkong ist es zu Zusammenstößen zwischen einerseits regierungskritischen und andererseits pro-chinesischen Demonstranten gekommen.

Die Polizei nahm mehrere Personen in der Sonderverwaltungszone fest. Pro-chinesische Demonstranten hatten am Rande eines Protestzugs von Regierungsgegnen skandiert, Hongkong gehöre zu China. Dabei gerieten beide Seiten aneinander. Eine für morgen geplante Großdemonstration der Demokratiebewegung verbot die Polizei. Sie begründete dies mit befürchteten Ausschreitungen.



Die seit Monaten andauernden Proteste richten sich gegen die Regionalregierung und die Regierung in Peking, der eine zunehmende Einflussnahme auf die Sonderverwaltungszone vorgeworfen wird. Die Hongkonger befürchten den Abbau ihrer demokratischen Rechte, die bei der Übergabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China im Jahr 1997 festgeschrieben wurden.