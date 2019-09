Vor den morgigen Feiern zum 70-jährigen Bestehen der Volksrepublik China haben die Behörden in Hongkong einen großen Protestmarsch endgültig verboten.

Nach Angaben eines Oppositionsbündnisses wurde ein Widerspruch gegen das Verbot zurückgewiesen. Außerdem sollen mehrere prominente Aktivisten festgenommen worden sein. Die Protestbewegung rief die Bürger in Hongkong auf, morgen schwarz zu tragen, da es sich um einen "Tag der Trauer" handele.



Aus Sorge vor Ausschreitungen hat die Regierung in Hongkong die geplanten Feierlichkeiten in der Stadt zurückgefahren und ein Feuerwerk am Hafen abgesagt. In Peking findet morgen eine große Militärparade statt. Staatschef Xi Jinping besuchte heute das Mausoleum von Staatsgründer Mao.