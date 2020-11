Das Auswärtige Amt in Berlin hat den Ausschluss von vier oppositionellen Abgeordneten aus dem Parlament in Hongkong mit Besorgnis zur Kenntnis genommen.

Damit werde ein Trend zur Aushöhlung des Pluralismus und der Meinungsfreiheit fortgesetzt, sagte ein Sprecher. Zu beobachten sei dies insbesondere seit der Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes. Aus Protest gegen den Ausschluss der Oppositionellen sind in Hongkong alle 15 pro-demokratischen Parlamentsabgeordneten zurückgetreten.



Die Regierung der Sonderverwaltungszone hatte vier pro-demokratischen Abgeordneten mit sofortiger Wirkung das Mandat entzogen. Sie verwies auf eine Entscheidung des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses in Peking, dass Abgeordnete ihre Sitze verlieren könnten, wenn sie die Unabhängigkeit Hongkongs befürworteten und sich an Handlungen beteiligten, die die nationale Sicherheit gefährdeten. Die Abgeordneten hatten sich an sogenannten Filibustern beteiligt. Dabei wird durch andauernde Nachfragen eine Abstimmung über Gesetzesvorhaben verhindert.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.