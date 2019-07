In Hongkong droht die Polizei, das von Demonstranten besetzte Parlamentsgebäude zu räumen. Sollten diese nicht von selbst das Gelände des Legislativrats verlassen, werde man mit - Zitat - angemessener Härte vorgehen, teilte ein Behördenvertreter mit. Mehrere Stunden zuvor hatten sich hunderte Demonstranten gewaltsam Zugang zum Parlamentsgebäude verschafft.

Nach Angaben von Augenzeugen sprühten die Aktivisten im Parlament politische Parolen an die Wände und befestigten eine Flagge aus der britischen Kolonialzeit am Podium. Die Polizei war mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen die Demonstranten vorgegangen, wurde aber zurückgedrängt.



Die Massenproteste in Hongkong haben zum heutigen 22. Jahrestag der Rückgabe der ehemaligen britischen Kolonie an China einen weiteren Höhepunkt erreicht. Zehntausende Menschen nahmen den Gedenktag zum Anlass, um weitgehend friedlich gegen Regierungschefin Lam zu protestieren und ihren Rücktritt zu fordern.