In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong haben vor dem Hintergrund anhaltender Proteste Kommunalwahlen begonnen.

Vor den Wahllokalen bildeten sich nach Angaben von Korrespondenten lange Schlangen. Nach Angaben der Regierung war die Beteiligung in den ersten Stunden etwa drei Mal so hoch wie bei den letzten Wahlen vor vier Jahren. Rund

4,1 Millionen Berechtigte stimmen über 452 Bezirksratsposten in 18 Bezirken ab. Die Wahlen gelten als wichtiger Stimmungstest dafür, wieviel Unterstützung die Honkonger Regierungschefin Lam noch in der Bevölkerung hat.



Die seit Monaten andauernden Proteste richten sich gegen die Regierung, das als brutal empfundene Vorgehen der Polizei und den wachsenden Einfluss der Pekinger Führung.