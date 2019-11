Vor dem Hintergrund anhaltender Proteste finden in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong Lokalwahlen statt.

Etwa 4,1 Millionen Berechtigte stimmen heute über 452 Bezirksratsposten in 18 Bezirken ab. Die Wahlen gelten als wichtiger Indikator für die Stimmung in der Metropole, in der es seit Monaten Demonstrationen gibt. Die Proteste richten sich gegen die Regierung in Hongkong, das als brutal empfundene Vorgehen der Polizei und den wachsenden Einfluss der Pekinger Führung.