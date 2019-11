Ein früherer Mitarbeiter des britischen Konsulats in Hongkong berichtet, dass er in China gefoltert worden sei.

Der 29-Jährige wurde im August für 15 Tage auf dem chinesischen Festland festgehalten. In dieser Zeit sei er gefesselt und ihm seien die Augen verbunden worden. Außerdem sei er vom Schlafen abgehalten und gezwungen worden, die chinesische Nationalhymne zu singen. Das erklärte er in einer Online-Mitteilung und mehreren Medien gegenüber. Für seine Aufgabe im britischen Konsulat sammelte er Informationen über die seit Monaten anhaltenden Proteste gegen die Regierungen in Hongkong und Peking, die er privat auch unterstützte. Zudem musste er für seinen Job häufiger auf das chinesische Festland reisen.

Großbritannien berufen chinesischen Botschafter ein

Großbritannien hält die Anschuldigungen des früheren Mitarbeiters für glaubhaft. Außenminister Raab berief den chinesischen Botschafter ein. Der Mann, Bürger von Hongkong, hatte zwei Jahre für das Konsulat des Vereinigten Königreichs gearbeitet.

Peking weist Vorwürfe zurück

Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking wies die Vorwürfe zurück. China werde seinerseits den britischen Botschafter einberufen. Peking war der britischen Regierung vor, sich in innere Angelegenheiten einzumischen.



Hongkong ist seit seiner Entlassung aus dem britischen Kolonialreich 1997 eine chinesische Sonderverwaltungszone. Den Menschen dort wurden im Vergleich zu jenen auf dem chinesischen Festland besondere politische Rechte zugesichert. Viele sehen diese allerdings durch zunehmenden Einfluss aus Peking in Gefahr. Das ist der Grund für die seit Sommer anhaltenden, zum Teil gewalttätigen Proteste.