Ein britischer Journalist muss binnen einer Woche Hongkong verlassen.

Wie die "Financial Times" mitteilte, lehnten die Behörden in Hongkong es ab, das Arbeitsvisum des Reporters zu erneuern. Eine Begründung für die Entscheidung habe es nicht gegeben. Victor Mallet ist Vorsitzender des Clubs ausländischer Korrespondenten in der Stadt. Vor zwei Monaten hatten Regierungsvertreter Chinas und Hongkongs die Ausladung des Aktivisten Andy Chan von einer Veranstaltung des Clubs gefordert. Chan setzt sich für die Unabhängigkeit Hongkongs ein.



Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" forderte die Behörden von Hongkong auf, den Bescheid rückgängig zu machen. Ein Sprecher des US-Generalkonsulats nannte den Vorfall besorgniserregend.