In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong werden die Bürger wegen der Ausfälle durch die Coronavirus-Epidemie finanziell entschädigt.

Nach einem Beschluss der Regionalregierung soll jeder ständig in Hongkong Wohnende umgerechnet 1.200 Euro erhalten. Außerdem werden Familien und Unternehmen steuerlich entlastet. Das Geld dafür nimmt Finanzminister Chan nach eigenen Angaben aus Rücklagen, die Hongkong in den vergangenen Jahren gebildet hat. Chan geht davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um bis zu 1,5 Prozent schrumpfen könnte.