In Hongkong ist der Bürgerrechtler Joshua Wong festgenommen worden.

Wie seine Partei "Demosisto" mitteilte, wurde der 22-Jährige auf dem Weg zur U-Bahn in ein Zivilfahrzeug verfrachtet und auf eine Polizeistation gebracht. Wong war schon vor fünf Jahren einer der Anführer der Studentenproteste und ist in den Augen der Behörden in Peking ein Extremist.



Gestern hatte die Polizei in Hongkong eine für morgen geplante Demonstration verboten. Zur Begründung wurden Sicherheitsbedenken angeführt. Die Demokratiebewegung protestiert seit Monaten gegen den zunehmenden Einfluss Pekings in der Sonderverwaltungszone. Dabei kam er auch zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei.