Bundeskanzlerin Merkel pocht auf eine gemeinsame europäische Anwort auf Chinas umstrittene Hongkong-Politik.

Es sei wichtig, dass alle EU-Staaten eine gemeinsame Position bezögen, sagte sie in Meseberg. Peking stelle das Prinzip "Ein Land, zwei Systeme" infrage, was eine besorgniserregende Entwicklung sei, erklärte Merkel mit Blick auf das sogenannte Sicherheitsgesetz für Hongkong. Darüber müsse man mit China reden. Das alles sei aber kein Grund, nicht weiter mit Peking im Gespräch zu bleiben.



Die Bundesregierung sieht derzeit keinen Anlass für eine Aussetzung des Auslieferungsabkommens mit Hongkong. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte in Berlin, die deutsche Rechtsordnung stelle ohnehin sicher, dass niemand ausgeliefert werde, dem politische Verfolgung oder Folter drohten.



Zuvor hatten die Bündnis-Grünen erneut eine Aussetzung des Abkommens verlangt und dies mit dem umstrittenen neuen Sicherheitsgesetz in Hongkong begründet. Zuletzt hatten Australien und Kanada ihre Auslieferungsabkommen mit der Sonderverwaltungszone ausgesetzt.