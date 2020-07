Die Bundesregierung sieht derzeit keinen Anlass für eine Aussetzung des Auslieferungsabkommens mit Hongkong.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte in Berlin, die deutsche Rechtsordnung stelle ohnehin sicher, dass niemand ausgeliefert werde, dem politische Verfolgung oder Folter drohten. Auch Regierungssprecher Seibert betonte, politisch Verfolgte weise die Bundesregierung grundsätzlich nicht aus.



Zuvor hatten die Bündnis-Grünen erneut eine Aussetzung des Abkommens verlangt und dies mit dem umstrittenen neuen Sicherheitsgesetz in Hongkong begründet. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hardt, lehnte eine Aussetzung dagegen ab, da Deutschland mehr von der Regelung profitiere als Hongkong. Hardt plädierte aber für mehr Druck auf Peking. Die Menschen in Hongkong müssten wissen, dass die Europäer an ihrer Seite seien, sagte er im Deutschlandfunk. Zuletzt hatten Australien und Kanada ihre Auslieferungsabkommen mit den Sonderverwaltungszone ausgesetzt.