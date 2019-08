Vor dem Hintergrund der Proteste in Hongkong ist der Chef der Fluglinie Cathay Pacific, Hogg, zurückgetreten.

Wie die in Hongkong ansässige Fluglinie mitteilte, akzeptierte der Verwaltungsrat den Rückzug Hoggs und eines weiteren Managers.



Die chinesische Führung hatte zuvor den Druck auf Cathay Pacific erhöht. Piloten und Flugbegleiter, die sich an den Protesten beteiligt hätten, sollten nicht mehr auf Flügen auf das chinesische Festland eingesetzt werden. In der Folge wurden mehrere Mitarbeiter entlassen. - Regierungskritische Demonstranten hatten zuletzt über Tage hinweg den internationalen Flughafen in Hongkong blockiert.