Hongkong hat dem Chef von Human Rights Watch die Einreise verweigert.

Exekutivdirektor Roth teilte per Twitter mit, er sei am Flughafen der chinesischen Sonderverwaltungszone abgewiesen worden. In Hongkong hatte er diese Woche den jährlichen Weltbericht von Human Rights Watch vorstellen wollen. Erst im Dezember hatte Peking Sanktionen gegen Organisationen angekündigt, die sich mit Blick auf die seit Monaten andauernden regierungskritischen Proteste in Hongkong - so wörtlich - "schlecht verhielten". Dabei war auch Human Rights Watch genannt worden.