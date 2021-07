Die Polizei in Hongkong hat einen ehemaligen Chefredakteur der inzwischen eingestellten Zeitung "Apple Daily" festgenommen.

Ihm wird vorgeworfen, in Absprache mit ausländischen Kräften die nationale Sicherheit gefährdet zu haben, heißt es in Medienberichten. Der Journalist ist die achte Person mit Verbindungen zu "Apple Daily", die in den vergangenen Wochen in Gewahrsam genommen wurde.



"Apple Daily" stellte aufgrund der Restriktionen Ende Juni den Betrieb ein. Die letzte Ausgabe der prodemokratischen Zeitung verkaufte sich eine Million Mal.

