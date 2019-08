Die chinesische Regierung hat die Erklärung der G7-Staaten zu den Protesten in Hongkong kritisiert.

Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking sagte, diese stoße auf starkes Missfallen und entschlossenen Widerstand. Die Vorgänge in Hongkong seien eine rein innere Angelegenheit Chinas. Der Sprecher warf den G7 - Zitat - "böse Absichten" vor.



Die Staatengruppe hatte in der Abschlusserklärung des Gipfels in Biarritz zur Vermeidung von Gewalt aufgerufen. Zudem verwies sie auf die chinesisch-britische Erklärung aus dem Jahr 1984. Diese legt den Status von Hongkong als Sonderverwaltungszone fest.