China hat Hongkongs Regierungschefin Lam das Vertrauen ausgesprochen.

Nach Angaben staatlicher Medien reagierte Peking damit auf Berichte über einen möglichen Rücktritt der Politikerin. Die chinesische Zentralregierung unterstütze Lam bei Gesprächen mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, einschließlich der jungen Leute Hongkongs, hieß es. Lam hatte zuvor Rücktrittsgerüchte zurückgewiesen. Sie bleibe in dieser schwierigen Lage an der Seite der Bevölkerung in der Sonderverwaltungszone.